İsrail'in Gazze saldırılarında dört hastane hizmet dışı kaldı

Kudra, Cibaliya'daki El-Yemen es-Said Hastanesi'nin de elektrik kesintisi ve yakıtın bitmesi nedeniyle sadece acil durumlar için hizmet verebildiğini belirterek,

"İsrail bombardımanında şu ana kadar Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Kerame, El-Uyun olmak üzere 4 hastane hizmet dışı kaldı" i