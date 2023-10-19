İsrail'in Gazze saldırılarında dört hastane hizmet dışı kaldı

İsrail, sağlık kurumlarını hedef aldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sağlık kurumlarına yönelik ihlallerinin devam ettiğini belirtti.
İsrail'in 19 sağlık kuruluşunu hedef aldığını aktaran Kudra, elektrik kesintileri ve yakıtın tükenmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı 14 sağlık merkezinin çalışmalarını durdurduğunu kaydetti.
İsrail'in kasten 23 ambulansı hedef aldığını ve ambulansların kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Kudra, İsrail'in saldırılarında 44 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 70'inin yaralandığını aktardı.
Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yüzde 150 doluluğa ulaşıldı
Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yüzde 150 doluluk oranına ulaşıldığını vurgulayan Kudra, hastanelerin kapasitelerinin üzerinde hasta ve yaralı kabul ettiğini belirtti.
Bakanlık Sözcüsü, hastaların hastane koridorlarında yattığına dikkati çekerek, Bakanlığın 18 sağlık merkezinde hizmet sunmaya devam etmek için ekiplerini seferber ettiğini aktardı.
Hastanelerde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sorunu yaşandığını ifade eden Filistinli yetkili, tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ulaştırılmasındaki gecikmelerin daha fazla hastanın hayatına mal olacağı uyarısında bulundu.
Kudra, uluslararası topluma, insani yardım kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil tıbbi yardım çağrısı yaptı.