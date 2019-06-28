İsrail’in gözü Aksa’yı ilhakta

İşgalci yönetim, resmi ziyaret kapsamında Filistin ve İsrail'e gelen Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, beraberindeki heyetle önceki gün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ziyareti sırasında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerinin ve Filistin Kudüs işleri Bakanı'nın eşlik etmesi İsrail'in tepkisine neden oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ziyareti "egemenlik hakları ihlali" olarak niteleyen skandal bir açıklamaya imza attı. Ayrıca Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Pinera'nın Harem-i Şerif ziyaretinde uzlaşılan "protokol kuralları" dışına çıkıldığı gerekçesiyle kınandı.

İsrail'in tepkisi, Mescid-i Aksa'da İslam hakimiyeti ve Filistin varlığının tanınmasına tahammülü olmadığını ve kutsal bölgeyi ilhak için zemin aradığını ortaya koydu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Şili, en fazla sürgün Filistinli'ye ev sahipliği yapan ülkelerin başında geliyor.

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