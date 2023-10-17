İsrail'in hastane katliamı sonrası Müslümanlar ayağa kalktı: Yapılan saldırı protesto ediliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı.
İşgalci İsrail ablukaya aldığı Gazze'de büyük bir savaş suçu işledi. Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.