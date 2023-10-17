İsrail'in hastane katliamı sonrası Müslümanlar ayağa kalktı: Yapılan saldırı protesto ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alması sonrası açıklama yaptı. "İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir." diyen Erdoğan, "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.