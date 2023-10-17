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Dünya

İsrail'in hastane katliamı sonrası Müslümanlar ayağa kalktı: Yapılan saldırı protesto ediliyor

İşgalci İsrail güçleri büyük bir ablukaya aldığı Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ederken büyük bir vahşete imza attı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğünü açıkladı. Yapılan katliam sonrası ayağa kalkan Müslümanlar İstanbul’da Konsolosluk önünde Ankara’da ise büyükelçilik önünde toplanıyor.

Büşra Soyal
22:09 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı.

İşgalci İsrail ablukaya aldığı Gazze'de büyük bir savaş suçu işledi. Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Yapılan saldırı sonrası Müslümanlar ayağa kalktı. Ramallah'ta binlerce Filisti sokağa döküldü yapılan saldırıyı protesto ediyor. Türkiye'de de İstanbul’da Konsolosluk önünde Ankara’da büyükelçilik önünde vatandaşlar toplanıyor.



#İsrail
#Filistin
#Hastane
43 dakika önce
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