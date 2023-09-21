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Dünya

İsrail'in hedefi yine siviller

İşgalci İsrail, Cenin ve Akbet el-Cabir mülteci kamplarında 6 Filistinliyi şehit etti. İşgalci güçlerin, saldırılarda patlayıcı yüklü küçük insansız hava aracı kullandığı öğrenildi. Baskında bir cami minaresine kurşun yağdırılan anlar da kayıtlara geçti.

04:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail saldırısında 6 Filistinli şehit.

İsrail saldırısında 6 Filistinli şehit.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5’i işgal altındaki Batı Şeria’da, 1’i abluka altındaki Gazze Şeridi’nde olmak üzere 6 Filistinlinin İsrail askerlerince öldürüldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında öldürülen Filistinlilerin sayısının gece saatlerinde 4’e yükseldiğini bildirdi. Baskında 30 kadar Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun Batı Şeria’nın Eriha kentindeki Akbet el-Cabir Mülteci Kampı’na gece düzenlediği baskında da 19 yaşındaki bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirilmişti. Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında dün gerçekleşen protestolarda bir Filistinlinin askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle son 24 saat içinde İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 6 oldu. İsrail saldırısında şehit olan 6 Filistinli dün toprağa verildiler. Baskın sırasında işgalci gücün isabet ettiği yerde infilak eden patlayıcı yüklü “intihar” tipi küçük İHA kullandı.



#İsrail
#Filistin
#Ortadoğu
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