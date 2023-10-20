İsrail’in iddiaları delilleriyle çürütüldü

Hastane saldırısı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısında, füzenin Gazze’den ateşlendiği yönündeki iddialara kanıt olarak iki Hamas üyesinin saldırıyı İslami Cihad’ın yaptığını konuştuğu öne sürülen bir görüşmenin ses kaydını paylaştı. Hamas’ın bu kayıtları “sahte” olarak nitelediği belirtilen haberde, iki bağımsız gazetecinin de aynı görüşü paylaştığı vurgulandı. İki gazeteci dil, aksan, diyalekt, söz dizimi ve tonlamanın bölgede konuşulan dille kıyaslandığında güvenilir olmadığını dile getirdi. İsrail’in, hastaneyi vuran atışların yapıldığı yer olarak iki farklı yer gösterdiğine de vurgu yapılırken, iddia edilen ilk noktanın hastanenin yanındaki mezarlık olduğu belirtildi. Haberde saldırı anına ilişkin görüntülerde hastaneyi vuran mühimmatın çok yüksekte ve yatay hareket eder gözüktüğü belirtilirken, “Mermi yolu, söz konusu konumla aynı hizada değil.” değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca basın toplantısındaki sunumda, İsrail’in hastaneyi vuran füzenin atıldığı nokta olarak güneybatıda ikinci bir nokta daha gösterdiği kaydedilen haberde, “Her ikisi birden olamaz” ifadeleriyle İsrail’in iddiaları çürütüldü. İslami Cihad’ın elinde hastaneyi vuran mühimmat başlığının bulunduğu iddiasına da yer verilen haberde, İsrail’in geçmişte sorumluluğu üstlenmediği sivil ölümlerden örnekler de paylaşıldı.
İsrail polis şefinden sürgün tehdidi
İsrail’in, Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi Sina’ya sürme ısrarı devam ederken, bir tehdit de Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere geldi. İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, İsrail’de Gazze’yi destekleyen protestolara “sıfır tolerans” tanınacağını vurgulayarak, göstericileri Gazze’ye göndermekle tehdit etti. “Her kim İsrail vatandaşı olmak istiyorsa, hoş gelir. Gazze ile özdeşleşmek isteyenleri oraya giden otobüslere bindireceğim. Kimsenin bizi test edeceği bir durumda değiliz” dedi. Öte yandan Batı Şeria’da İsrail unsurları terör estiriyor. Önceki gün İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 4’ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürdü, 100 Filistinliyi gözaltına aldı.
Sisi ve Abdullah Gazze’yi görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyareti için başkent Kahire’ye gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yaptığı saldırı ve sivilleri hedef alan tüm saldırıların kınandığı görüşmede liderler, “Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesinin gerekliliğini” vurguladı. Sisi ve Kral Abdullah, “Filistin halkının göçe zorlanması politikalarını” reddettiklerini teyit etti.