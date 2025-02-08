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İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli tutsaklardan 4'ü hastaneye kaldırıldı

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli tutsaklardan 4'ü hastaneye kaldırıldı

15:198/02/2025, Cumartesi
AA
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İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktığı 42 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç ekipleri tarafından Ramallah'a getirilmişti.
İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktığı 42 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç ekipleri tarafından Ramallah'a getirilmişti.

Katil İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli tutsaklardan 4'ünün sağlık durumlarının kötü olması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan 4 esirin, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah'ta hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktığı 42 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç ekipleri tarafından Ramallah'a getirilmişti.




#Filistin
#İsrail
#Kızılhaç
#Ramallah

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