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Dünya

‘İsrail’in yanında durmak İncil’in emri’

Gazze’de katliam yapan İsrail, Yahudilikten gerekçeler sunarken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da “İsrail’in yanında durmak İncil’deki bir öğüttür” dedi.

04:00 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 03:24 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Mike Johnson.
Mike Johnson.

Amerikan Fox News’a katılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Hristiyanlar için İsrail’i korumanın İncil’de geçen buyruk olduğunu belirtti. İsrail için ayrılan yardım fonuna ilişkin soru sorulması üzerine Johnson, "Sanırım çoğu insan bu fonun gerekliliğini anlıyor. İsrailliler varoluşları için savaşıyor. İnançlı olanlarımız için, İsrail'in yanında durmamız İncil'deki bir öğüttür. Biz yapacağız ve onlar galip gelecektir” dedi. Kendisi de Evanjelist tarikat mensubu olan Johson’ın skandal sözleri, “ABD ve İsrail din savaşı yürütüyor” yorumuna neden oldu.



#Soykırım
#İsrail
#ABD
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