İsrail'in yine Lübnan'a saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Saldırılarda, Baalbek kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, farklı noktalarda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
#İsrail
#Lübnan
#saldırı