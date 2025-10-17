Yeni Şafak
İsrail'in yine Lübnan'a saldırdı: Ölü ve yaralılar var

09:5217/10/2025, Cuma
DHA
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerine saldırı düzenlediğini duyurdu.


Saldırılarda, Baalbek kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, farklı noktalarda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.




#İsrail
#Lübnan
#saldırı
