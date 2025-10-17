Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Soykırımcılar yine Lübnan’a saldırdı

Soykırımcılar yine Lübnan’a saldırdı

04:0017/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail, Lübnan'a saldırı düzenledi.
İsrail, Lübnan'a saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarını düzenlediği şiddetli saldırıların bazılarının taş ocağı ve çimento fabrikalarını hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i (GWB) hedef aldığını öne sürdü. Vurulan yerler arasından Hizbullah’ın yeraltı tesislerinin olduğu iddia edildi.



#İsrail
#Lübnan
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya hayatı bir imtihandır