Soykırımcılar yine Lübnan’a saldırdı

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarını düzenlediği şiddetli saldırıların bazılarının taş ocağı ve çimento fabrikalarını hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i (GWB) hedef aldığını öne sürdü. Vurulan yerler arasından Hizbullah’ın yeraltı tesislerinin olduğu iddia edildi.