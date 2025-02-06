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İsrail'le Etiyopya arasında anlaşma: "İsrail'in Afrika'daki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz"

İsrail'le Etiyopya arasında anlaşma: "İsrail'in Afrika'daki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz"

14:266/02/2025, Perşembe
AA
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İsrail, Etiyopyalı Yahudileri cephede en ön safta kullanıyor.
İsrail, Etiyopyalı Yahudileri cephede en ön safta kullanıyor.

İşgalci İsrail ile Etiyopya arasında enerji, su ve inovasyon alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

İsrail Enerji Bakanlığı, Etiyopya'yı ziyaret eden İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in Etiyopyalı mevkidaşı Habtamu Itefa Geleta ile bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen.

"İsrail'i Afrika'da güçlendirmek için çalışıyoruz"

İkilinin, İsrailli şirketlerin güneş enerjisi başta olmak üzere Etiyopya'daki yenilenebilir enerji geliştirme projelerine entegrasyonu ve Etiyopya'daki su altyapısı geliştirme projelerine katılımını ele aldıkları aktarıldı. İsrail Enerji Bakanı Cohen, "Etiyopya Afrika'nın merkez ülkelerinden ve kıtanın en büyük ekonomilerinden biridir. İsrail inovasyonu ve teknolojisinin yardımıyla İsrail'in Afrika'daki siyasi konumunu güçlendirmek ve her iki ülkenin ekonomilerini güçlendirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Açıklamada Cohen'in ziyareti kapsamında Etiyopya Maden ve Petrol Bakanı Million Mathews başta olmak üzere bazı bakanlarla da görüştüğü, ayrıca Dünya Bankası, Afrika Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcileriyle de bir araya geldiği kaydedildi.


#İsrail
#Etiyopya
#Enerji
#Afrika

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