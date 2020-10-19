İsrail'le normalleşen Arap liderlere ödül

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında Beyaz Saray'da normalleşme anlaşması imzalanmıştı.

Siyon Dostları Müzesi, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu 11 kişiyi "Siyon Dostları" ödülüne layık gördü.

İsrail yönetiminden törene tam kadro katılım

Ödüle layık görülenler, Batı Kudüs'te İsrail yönetimi tarafından düzenlenen ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katıldığı Hristiyan Medya Zirvesi'nde Siyon Dostları Müzesi kurucusu Mike Evans tarafından açıklandı.

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Normalleşme adımları atmışlardı

Ödüle layık görülen 11 kişi arasında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum gibi isimler yer aldı.

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Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşmeye ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik adımlar atmıştı.