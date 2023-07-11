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İsrailli Bakan: ABD İsrail'deki protestoları alevlendiriyor

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesine karşı düzenlenen protestoları alevlendirmede "önemli bir rol" oynamakla suçladı. Biden’ın, ne zaman protestolar artsa İsrail hakkında açıklama yapmasını "dikkat çekici" olarak niteleyen Chikli, "Görünüşe göre, Biden'ın açıklamaları önceden hazırlanıp planlanmış. Dolayısıyla ABD, protestoların alevlenmesinde önemli bir rol oynuyor." dedi.

13:29 . 11/07/2023 Salı
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İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, Bakan Chikli, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin tasarının İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçmesinin ardından başlayan protestolar üzerine ABD yönetimini hedef aldı.


Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Chikli, Biden yönetimi ile İsrail'de ana muhalefetin lideri Yair Lapid arasında derin bir ilişki bulunduğunu söyledi.



Biden’ın, ne zaman protestolar artsa İsrail hakkında açıklama yapmasını
"dikkat çekici"
olarak niteleyen Chikli,
"Görünüşe göre, Biden'ın açıklamaları önceden hazırlanıp planlanmış. Dolayısıyla ABD, protestoların alevlenmesinde önemli bir rol oynuyor."
dedi.

İsrail hükümetinin, bu gece tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını Meclisteki birinci oylamadan geçirmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar patlak vermişti.



Biden'dan Netanyahu hükümetini eleştiri


ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna dün verdiği röportajda Netanyahu hükümetini eleştirmişti.


ABD yönetimi, daha önce de söz konusu yargı düzenlemesi hakkında İsrail'de hükümet ile muhalefetin uzlaşıya varması çağrısında bulunmuştu.


İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, mayıs ayında ABD’nin ülkesindeki yargı düzenlemesi karşıtı protestoları desteklediği iddiasında bulunmuştu.


Netanyahu’nun oğlu Yair de mart ayında protestoların ABD tarafından fonlandığını öne sürmüş ve ABD tarafı bunu yalanlamıştı.




#İsrail
#ABD
#Binyamin Netanyahu
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