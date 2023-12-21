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İsrailli bakan Savaş Kabinesi'nin dağıtılmasını önerdi

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze saldırılarının yoğunluğunun azaltılması fikrinin "kısıtlanmış Savaş Kabinesi'nin" başarısızlığı olacağı ve bu durumda kabinenin dağıtılması gerektiğini savundu.

17:48 - 21/12/2023 Perşembe
AA
Itamar Ben-Gvir
Itamar Ben-Gvir

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze saldırılarının yoğunluğunun azaltılması fikrinin "kısıtlanmış Savaş Kabinesi'nin" başarısızlığı olacağı ve bu durumda kabinenin dağıtılması gerektiğini savundu.


Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının azaltılması fikrinin hükümetin Savaş Kabinesi'nin başarısızlığı olarak değerlendirileceğini iddia etti.


İsrailli bakan, "Artık dizginleri genişletilmiş kabineye vermenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.



Ben Gvir, ortaklarını, Hamas Gazze'de yenilgiye uğratılmadan ve elindeki esirler teslim alınmadan saldırıların durdurulması durumunda hükümetten ayrılmakla da tehdit etti.


İsrail'in aşırı sağcı bakanı, "Eğer birileri, Hamas yenilgiye uğratılmadan ve kaçırılanların tümü geri dönmeden İsrail ordusunu durdurmayı planlıyorsa, Otzma Yehudit'in (Partisi) yanlarında olmadığını hesaba katsınlar." değerlendirmesinde bulundu.


İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, hükümetinin yaptığı haftalık toplantı sırasında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir arasında sözlü tartışma yaşandığı bildirilmişti.


İsrail askerlerinin bir hafta önce Cenin'de bir caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumasının gündeme geldiği toplantıda Ben-Gvir'in toplantı sırasında Yahudi duası okuyan askerleri, "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız. Bu, askerlerin canını acıtıyor." sözleriyle savunduğu aktarılmıştı.


"(Askerleri) Kovarlarsa vay halinize." sözlerini sarf eden Ben-Gvir'e, Halevi'nin, “Beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerimin ne olduğuna ben karar veririm." diyerek karşılık verdiği belirtilmişti.


Başbakan Netanyahu'nun, tartışmaya müdahale ederek, "Yeter, cevabını aldık." dediği ve toplantıdan ayrıldığı kaydedilmişti.


Ben-Gvir, dün, İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine karşı çıkmıştı.

Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas'ın ise saldırıların sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belirtiliyor.




#gazze
#Hamas
#Itamar Ben-Gvir
#israil
#Otzma Yehudit
#rehineler
#Ulusal Güvenlik Bakanı
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