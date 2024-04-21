İsrailli gazeteci Yehuda Shlezinger'den katliam çağrısı: Gazzelilerin kanından oluşmuş nehirler görmeliydik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki buçuk saat süren görüşmede Gazze'de ateşkes ve insani yardım konuları ele alındı. İstanbul'daki kritik zirve dünya basınında geniş yer buldu. Dünya medyası bu temasların neden olabileceği sonuçları yazdı. İsrail basını Erdoğan’ın Filistinlileri İsrail’e karşı birleşmeye teşvik ettiğine vurgu yaparken İngiliz gazetesi The Telegraph ise Hamas’ı terör örgütü olarak tanımladı ve görüşmenin ABD gazetesi Wall Street Journal’ın Hamas’ın Katar’dan taşınacağına yönelik haberinin ardından geldiğine dikkat çekti. Fransız medyası ise Türkiye'nin bu hamlesiyle birlikte arabulucu rolüne vurgu yaptı.