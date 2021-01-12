İsrailli kuruluş B’Tselem İsrail için 'ırkçı devlet' tanımını kullandı

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, ilk defa İsrail için "apartheid" rejimi (ırkçı, ayrımcı devlet) tanımını kullandı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Ürdün nehri ile Akdeniz arasında yer alan tarihi Filistin topraklarına işaret edilerek, "İsrail rejimi nehirden denize kadar olan coğrafyanın tamamında Yahudilerin üstünlüğü ve bunun sürekliliği için çabalıyor. Dolayısıyla artık İsrail’e 'apartheid' devleti diyebiliriz" ifadeleri kullanıldı.

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"Filistinliler haklarından mahrum bırakılıyor"

Raporda, Yahudilerin kaderini tayin hakkı dahil her türlü hakka sahip olduğu bu coğrafyada Filistinlilerin tamamen mahrum bırakıldığı ve İsrail tarafından haklarına sahip olmalarının engellendiği belirtildi.

Yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi kuruldu

Raporda, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasına da değinilerek "İsrail 1948’den bu yana Yeşil Hat içindeki Filistinlilerin topraklarının yüzde 90’ına el koydu ve buralarda Yahudi kent ve beldeleri kurdu. 1967’den bu yana ise Filistinlilerin topraklarında 280’den fazla Yahudi yerleşim birimi inşa etti ve burada 600 binden fazla Yahudi yaşıyor" denildi.

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OYNAT 00:58 İsrailli işgalcilerden Filistinlilere linç girişimi: Taş atın annesini alın! Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrailli işgalciler trafiğe kapattıkları yolda bir Filistinli aileyi linç etmeye kalktı. 'Taş atın, taş atın! Annesini alın!' diye bağıran İsrailliler taş ve sopalarla saldırdı. Yaralanan Filistinli aile olay yerinden hızla uzaklaşarak ölmekten kurtuldu.

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