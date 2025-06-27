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İsrailli şirket Güney Kıbrıs'ta 2 rezidans inşa edecek

İsrailli şirket Güney Kıbrıs'ta 2 rezidans inşa edecek

16:4527/06/2025, Cuma
AA
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Rum basını, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından GKRY'ye gelen İsraillilerin burada yoğun mülk almalarını eleştiren haberler yapıyor.
Rum basını, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından GKRY'ye gelen İsraillilerin burada yoğun mülk almalarını eleştiren haberler yapıyor.

İsrailli bir şirketin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka kentinde denize sıfır 2 rezidans inşa etmek üzere izin aldığı bildirildi. Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY Çevre Kurumu, Larnaka sahil şeridine İsrailliler tarafından 68 metrelik, iki rezidans inşa edilmesiyle ilgili çevre araştırmasını şartlı olarak onayladı.

İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, ilgili haberinde, söz konusu rezidansların 15 katlı olmasının beklendiğini belirterek, inşaatın Alon Natan Rechter isimli İsrailli tarafından yönetilen Solvin Ltd adlı İsrail şirketi tarafından yapılacağı bilgisine yer verdi.


Haberde, Larnaka'da denize sıfır yapılacak iki binanın 40 milyon avroluk bir yatırımla inşa edileceği aktarılarak, GKRY Çevre Kurumunun inşaatlara şartlı izin verdiği savunuldu.


Rum basını, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından GKRY'ye gelen İsraillilerin burada yoğun mülk almalarını eleştiren haberler yapıyor.


İsraillilerin GKRY'deki Larnaka ve Limasol kentlerinde gettolar kurduklarını savunan Rum basınında, GKRY'nin İsrail'in arka bahçesi haline geldiğini öne süren onlarca makale ve haber yayımlandı.


Ne olmuştu?

Ana muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığını vurgulayarak, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor" ifadelerini kullanmıştı.


Stefanu, İsraillilerin, Güney Kıbrıs'taki mülk ve iş yeri alımlarını organize şekilde yürüttüklerini ifade ederek, İsrail vatandaşlarının, siyonist okulları ve sinagoglar kurarak, kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimi içinde olduklarını söylemişti.


Rum basını ve ana muhalefetten gelen "İsrail" eleştirilerinin arasında GKRY'nin Solvin Ltd'ye inşaat izni vermesi tepkilere neden oldu.

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