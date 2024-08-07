İsrailli STK raporladı: Hapishane değil işkence kampı

Gazze’de soykırımı sürdüren işgalci İsrail güçleri, diğer yandan alıkoyduğu Filistinlilere zindanlarda günlerce işkence yapıyor. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, "Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü" başlıklı çeşitli dillerde yayımladığı raporunda, felaketin ulaştığı boyuta değindi. İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Raporda 30'u işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'dan, 21'i Gazze Şeridi'nden ve 4'ü İsrail vatandaşı Araplardan olmak üzere İsrail hapishanelerinde kalmış 55 Filistinlinin ifadelerine yer verildi.





SİSTEMATİK İŞKENCELER UYGULANIYOR

Aralarında doktorlar, akademisyen kadınlar, avukatlar, üniversite öğrencileri, çocuklar ve siyasi liderlerin de bulunduğu eski tutuklular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler, cezaevlerinde cinsel şiddet, aşağılanma, aç bırakılma, keyfi ve ağır şiddete dahil olmak üzere sürekli kötü muamele ve işkenceye dayanan sistematik bir politikanın uygulandığını ifade etti. Filistinliler, İsrail hapishanelerinde kötü temizlik şartları, uykudan mahrum bırakma, ibadet engeli ve ibadet edilmesine yönelik cezalar, kişisel ve ortak eşyalara el konulması ile uygun tedavinin engellenmesi gibi durumlarla karşılaştıklarını söyledi.





5 BİN KİŞİ KEYFİ TUTUKLU

12 cezaevinin işkence kampına dönüştüğü vurgulanan çalışmada, “Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor" ifadelerine yer verildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten önce İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 5 bin 192 olduğu kaydedilen raporda, Temmuz 2024'ten itibaren hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki Filistinlilerin sayısının 9 bin 623'e çıktığına vurgu yapıldı. Alıkonulan Filistinlilerden 4 bin 781'inin yargılama ve herhangi suçlama olmadan, "idari tutukluluk" kapsamında cezaevinde tutulduğuna dikkat çekildi.





KİMSEYE HESAP VERMİYOR

İsrail'in güçlerinin, 7 Ekim'in hemen ardından İsrail'de bulunan ve çalışma iznine sahip binlerce Gazzeli işçiyi yasa dışı bir şekilde gözaltına aldığı kaydedilen raporda, yüzlerce Filistinlinin bilinmeyen bir yere götürüldüğü, aralarında hala alıkonulanların olduğu ve bu kişilerin yakınlarına haber vermelerinin engellendiği kaydedildi. Ailelerin, avukatların ve insan hakları kuruluşlarının, tutuklu listelerinde yer alan kişileri ve gözaltı merkezlerini araştırmaya çalıştığı ancak bu girişimlerin reddedildiği kaydedilen çalışmaya göre, İsrail mahkemeleri, gözaltına alınanlara ilişkin bilgi sağlama "yükümlülüğünün olmadığını" ifade etti.



