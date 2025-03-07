İstihbarat kesildi HIMARS'lar devre dışı

Ukraynalı yetkililer, istihbarat paylaşımındaki kopukluğun, ABD istihbarat teşkilatlarının Kiev'e sağladığı hedefleme verilerinin durdurulmasını da içerdiğini ve Kiev'in Amerika tarafından sağlanan silahları ve Ukrayna yapımı uzun menzilli insansız hava araçlarını Rus hedeflerine yönlendirilmesinin güçleşeceği belirtildi. Özellikle uzun menzilli HIMARS roket sistemlerinin ABD'den sağlanan uydu verileri ve koordinatlar olmadan devre dışı kalacağı ve Ukrayna ordusunun cephede işinin daha da zorlaşacağı belirtiliyor.