İstihbarat kesildi HIMARS'lar devre dışı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in ABD ile Ukrayna arasında istihbarat paylaşımının askıya alındığını ilan etmesinin ardından, Washington tarafından Kiev'e sağlanan askeri ekipmanın kullanımına ilişkin sorunlar doğduğu değerlendiriliyor.
Ukraynalı yetkililer, istihbarat paylaşımındaki kopukluğun, ABD istihbarat teşkilatlarının Kiev'e sağladığı hedefleme verilerinin durdurulmasını da içerdiğini ve Kiev'in Amerika tarafından sağlanan silahları ve Ukrayna yapımı uzun menzilli insansız hava araçlarını Rus hedeflerine yönlendirilmesinin güçleşeceği belirtildi. Özellikle uzun menzilli HIMARS roket sistemlerinin ABD'den sağlanan uydu verileri ve koordinatlar olmadan devre dışı kalacağı ve Ukrayna ordusunun cephede işinin daha da zorlaşacağı belirtiliyor.