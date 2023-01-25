İsveç devlet televizyonu: NATO için korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için geçtiğimiz haziranda imzalanan mutabakat kapsamında devam eden görüşmeler, İsveç’te son günlerde yaşanan terör ve İslam karşıtı skandallara takıldı. Söz konusu gelişmeler nedeniyle yakın zamanda yapılacak üçlü dışişleri bakanları düzeyinde müzakereler ertelendi. İsveç’in skandallara imza atan kişi ve çevrelere karşı yaptırım uygulamaması halinde Türkiye’nin müzakerelerden çekilmesi gündemde.