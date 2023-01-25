İsveç devlet televizyonu: NATO için korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir

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Son dönemde izin verilen provokatif eylemler, İskandinav ülkesi İsveç'in NATO üyeliğini çıkmaza sürükledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasından sonra, bu ülkenin Ankara'dan NATO desteği bekleyemeyeceğini söyledi.
Daha sonra Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç'in içine düştüğü durum nedeniyle askeri ittifaka yalnız başlarına katılma ihtimalini düşünebileceklerini belirtti. İsveç'te geniş yankı uyandıran bu açıklamaların ardından devlet televizyonu SVT'de dikkat çeken bir analiz yayınlandı.
"İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir" başlıklı analizde, Finlandiya'nın NATO'ya önceden girmeyi seçmesi halinde Stockholm'ün "korktuğu şeyin başına gelebileceği" ifade edildi: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine desteği olmazsa, Pekka Haavisto'nun açıklamaları Finlandiya'nın tek başına devam etmeyi düşündüğü şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda İsveç, Kuzey Avrupa'da NATO üyesi olmayan tek ülke olacak. İsveç, NATO'nun güvenlik garantilerinden mahrum kalacak.
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Haavisto'nun Finlandiya'nın NATO'ya İsveç'ten önce katılmayı düşünebileceği yönündeki açıklamalarından memnun olmadığına dikkat çekildi. Helsinki'den gelen söz konusu açıklamanın, Stockholm'ün NATO sürecinde yeni bir "çalkantıya" yol açtığı aktarıldı.
Ayrıca aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesinin, Türkiye'de büyük bir öfke uyandırdığı da anımsatıldı.
İsveç ile Türkiye arasında halihazırda gerilimli seyreden ilişkilerin ciddi şekilde zedelendiği kaydedildi.