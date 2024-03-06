|
Dünya

İsveç için kritik gün: 11 Mart'ta resmen başlayacak

İsveç, 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katılacak.

16:42 - 6/03/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.

İsveç bayrağı, NATO karargahına çekilecek. Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi olacak.


İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç, Ukrayna - Rusya savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı almıştı. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine itiraz etti. İtiraza, iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri, terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe gösterildi.


Geçen yıl mayıs ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye dönük taahhütleri içeren üçlü muhtıraya imza attı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirince, Ankara Finlandiya'nın üyeliğine vize verdi.


Türkiye askıya almıştı

İsveç'in NATO üyelik işlemleri ise hem yükümlülüklerini yerine getirmediği hem de Kuran-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler nedeniyle askıya alındı. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'in NATO Katılım Protokollerinin Meclis'e sevk edilmesi kararı alındı.


23 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin teklifi Meclis'e gönderdi. Meclis'te yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay çıktı.


Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.


İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.




#İsveç
#NATO
#Türkiye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet mart ayı aile destek ödeme takvimi