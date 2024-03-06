İsveç için kritik gün: 11 Mart'ta resmen başlayacak

İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.
İsveç bayrağı, NATO karargahına çekilecek. Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi olacak.
İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ
İsveç, Ukrayna - Rusya savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı almıştı. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine itiraz etti. İtiraza, iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri, terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe gösterildi.
Geçen yıl mayıs ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye dönük taahhütleri içeren üçlü muhtıraya imza attı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirince, Ankara Finlandiya'nın üyeliğine vize verdi.
Türkiye askıya almıştı
İsveç'in NATO üyelik işlemleri ise hem yükümlülüklerini yerine getirmediği hem de Kuran-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler nedeniyle askıya alındı. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'in NATO Katılım Protokollerinin Meclis'e sevk edilmesi kararı alındı.
23 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin teklifi Meclis'e gönderdi. Meclis'te yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay çıktı.
Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.
İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.