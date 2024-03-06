İsveç için kritik gün: 11 Mart'ta resmen başlayacak

Kasım’daki ABD seçimlerini önce bir görmek tercih edilebilirdi fakat İsveç’in NATO’ya üyeliği konusu daha fazla bekletilmeyip Meclis gündemine alındı ve karar çıktı. İsveç üyeliğe kabul edildi. Uzun zamandır Meclis’in bu konuda vereceği kararın pozitif veya negatif olması halinde hangi olası ekonomik etkiler ortaya çıkacağını çeşitli yönleriyle köşemde ele aldım. Önceki yazılarımda ortodoks politikanın Batıcı ya da bir diğer ifadeyle NATO’cu olduğunu da yazmıştım. Türkiye, genel seçim sonrası, Batı’dan