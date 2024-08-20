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Dünya

İsveç Merkez Bankası faiz düşürdü

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 3,50'ye çekti.

11:54 - 20/08/2024 Salı
AA
İsveç Merkez Bankası
İsveç Merkez Bankası

Bankadan yapılan açıklamada, politika faiz oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,50'ye çekildiği bildirildi


Ülkede, enflasyonun aynı seviyelerde kalması durumunda politika faizinin bu yıl 2 ya da 3 kez indirilebileceği aktarılan açıklamada, enflasyonun hedefe yakın olduğu ve biraz daha uzun vadede de öyle kalmasının beklendiği kaydedildi.


Açıklamada, ülkede, büyümenin zayıf seyrettiği ve iş gücü piyasasının durgun olduğu ancak işsizliğin daha fazla artmasının beklenmediği belirtildi.


Enflasyon görünümünün belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, "Örneğin, jeopolitik durum, İsveç'te ve yurt dışındaki ekonomik faaliyetler ve İsveç kronuyla ilgili riskler bulunabilir ve bunlar enflasyonda farklı bir sonuca ve dolayısıyla farklı bir para politikasına yol açabilir." ifadelerine yer verildi.



Bakan Bayraktar 'Bir dev geliyor Türkiye'ye' diyerek duyurdu: Deniz üssü kuruyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını bildirdi. Yeni bir müjdeli haberi duyuran Bakan Bayraktar "Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.



#İsveç Merkez Bankası
#faiz
#ekonomi
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