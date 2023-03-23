İsveç parlamentosu NATO tasarısını onayladı.
İsveç parlamentosu, ülkenin NATO'nun üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. Parlamentoda bugün yapılan oylamada NATO üyeliği 37'ye karşı 269 oyla onaylandı.
Sol Parti ve Yeşiller Çevre Partisi NATO üyeliğine karşı oy kullandı. İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın onayını alması gerekiyor. Halihazırda 28 NATO ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti.
'Tarihi bir olay'
Savunma Bakanı Pal Jonson da İsveç'i askeri olarak NATO'ya entegre etmek için çok çalıştıklarını söyledi.