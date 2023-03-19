İsveç pişman Finlandiya mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Meclis’teki onay sürecinin başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. Finlandiya’yı memnun eden karar sonrası İsveç’te itiraflar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı açıklama sonrası NATO’ya üyelikte “ya birlikte ya hiç” söylemiyle hareket eden İsveç ve Finlandiya için yol ayrımı gözüktü. “Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılımını Meclis’te onay sürecini başlatmaya karar verdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğinin atılacak adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını belirtti. Uluslararası ajanslar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini ‘son dakika’ olarak duyururken Finlandiya basınında ülkenin duyduğu memnuniyet dile getirildi. İsveç basınında ise itiraflar peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö.

“İSVEÇ’İN UYUM SAĞLAMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ”

Erdoğan’ın açıklamaları İsveç basınında da büyük yankı uyandırdı. Dagens Nyheter gazetesi üyelik sürecine ilişkin bir analizinde “İsveç, Erdoğan’ın bekleme odasında yalnız kaldı” ifadelerini kullandı. Analizde “Sağcı partilerin bile pişmanlık duyduğu görülüyor. İsveç’in, Kur’an-ı Kerim’i yakmayı ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olarak savunması artık NATO üyeliğinin önünde duruyor. Artık üyelik için İsveç’in uyum sağlaması gerektiğini biliyoruz” sözleri dikkat çekti. Svenska Dagbladet Haber sitesi, Erdoğan’ın mesajının İsveç için ‘soğuk duş’ olduğunu belirtti. Varldenidag gazetesi, “Baltık Denizi bölgesindeki bağlantısız son ülke olan İsveç, savunmasız bir konuma düşme riskiyle karşı karşıya” uyarısında bulundu. Aftonbladet, Finlandiya’nı NATO’ya girişini eleştirdi. Bu durumun iki ülkenin ilişkilerine zarar vereceği iddia edilen haberde ‘İsveç ve Finlandiya ilişkileri NATO tarafından tehdit altında’ başlığı atıldı.

TÜRKİYE İKİ ÜLKENİN YOLLARINI AYIRDI

Finlandiya basınında da birinci gündem maddesi NATO’ya üyelik adımı oldu. Ülkenin en önemli medya kuruluşlarından olan Helsingin Sanomat, Finlandiya’nın NATO’ya alınma haberini manşetten gördü. Söz konusu gazete, kabul sürecini detaylı olarak anlattığı haberde ‘Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın yollarını ayırdı’ başlığını kullandı. Ilta-Sanomat gazetesi ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nun sözlerini manşetten verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı sonrası ülkesinin basınına konuşan Niinistö’nün, “İyi hissettiriyor” sözlerini başlıkta kullandı. Bir diğer haberde ise İsveç’in, Türkiye’nin koştuğu şartları henüz yerine getirmediği yer aldı.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Dünya basınında da Türkiye’nin Finlandiya’ya NATO konusunda onay vermesi, ilk sıralardan görüldü. CNBC tarafından yapılan haberde Türkiye’nin onayı sonrası Finlandiya’nın NATO’ya giriş sürecinin başlatıldığı yazıldı. ABD’nin önde gelen basın kuruluşlarından olan Washington Post, İsveç’in şartları yerine getiremediği için NATO serüveninin başlamadığını yazdı. Gazete söz konusu haberinde ‘Türkiye NATO üyeliği için Finlandiya’yı destekliyor, İsveç’i küçümsüyor’ başlığını kullandı. Orta Doğu’nun önemli haber merkezlerinden olan Middle East Eye, gelişmeyi “Erdoğan, Finlandiya’ya verdiği sözü tutacak” ifadesi ile okuyucularına sundu.







