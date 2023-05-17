İsveç'e ‘bahar’ hayal oldu

NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen ve 7’li koalisyondan gelen şartsız NATO üyeliği mesajına bel bağlayan İsveç’te de seçim sonuçları hayal kırıklığı oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 49,50 oy oranıyla rakibine 3 milyona yakın oy farkı atması ikinci turda ipi göğüsleyeceğinin belli olması ve Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çoğunluğu sağlaması İsveç’in hayallerini suya düşürdü. İsveç’in NATO’ya üyeliği, Cumhurbaşkanı’nın imzası sonrasında ancak TBMM’de onaylanması halinde gerçekleşebiliyor. Halihazırda Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu sağladığı Meclis’te, Türkiye’nin şartlarını yerine getirmediği müddetçe İsveç’e onay çıkması da mümkün gözükmüyor. İkinci tur seçimleri ‘İsveç için hayal edilebilecek en kötü senaryo’ olarak yorumlayan İsveç basını bugün NATO üyeliği için zamanın daraldığına dikkat çekti. Göteborg Postası ‘Türkiye seçimlerinde soğuk duş’ başlıklı haberinde İsveç’in üyeliğinin Temmuz ayında Litvanya’da düzenlenecek NATO zirvesi sonrasına kalabileceğini belirterek “Erdoğan aniden fikrini değiştirse bile, kararın yetişip yetişmeyeceği belli değil” diye yazdı

İsveç kamu yayıncısı SVT’nin “Rüzgar Erdoğan’dan yana” başlıklı haberinde “Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda Erdoğan’ı yenme şansı zayıf görünüyor.” ifadesi yer alırken aynı kanalda Mats Knutson imzası ile yayınlanan bir analizde dikkat çeken ifadeler yer aldı: “Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimlerle, İsveç’in üyeliği için de zaman daralıyor. Haziran ayının ikinci yarısında kurulacak yeni parlamentonun İsveç’in NATO başvurusunu yönetmesi ‘zaman açısından’ zor olacak. Zaten sonrasında da TBMM tatile girecek. İsveç hükümetinin NATO üyeliği umutları bu yaz için böylece boşa çıkıyor. Bahar dönemine yönelik açıklamalar hayal olurken hükümet adım adım beklentileri geri çevirmek zorunda kaldı.” Yazar ayrıca ülkesinin son dönemde çok daha fazla Rus baskına maruz kaldığına dikkat çekerek, “İsveç güvenliğinin Finlandiya’nın NATO üyesi olmasıyla güçlendiği doğrudur ancak İsveç’in NATO üyeliği uzarsa, Finlandiya’nın odağını NATO’ya yoğunlaştırması ile askeri iş birliğimiz seyrelme riski taşıyor.” ifadelerini kullandı. İsveç’in NATO üyeliğini onaylamayan bir diğer ülke de Macaristan. Budapeşte’de İsveç’in Macaristan’a karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu görüşü hâkim.