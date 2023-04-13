|
Reklam
Reklam
Dünya

İsveç’in umudu yedili koalisyon

NATO’ya girmek isteyen İsveç, Türkiye’nin taleplerini karşılamak yerine 7’li masadan zafer bekliyor. Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Paul Levin, İsveç’in muhalefetten aldığı sinyallerin çok iyi olduğunu belirterek, “Muhalefet iktidara gelirse, İsveç'in NATO üyeliğini kısa sürede onaylayacak” dedi.

04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da NATO’ya üyelik görüşmelerinin tıkandığını, sürecin ancak seçimden sonra ilerleyebileceğini ifade etmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da NATO’ya üyelik görüşmelerinin tıkandığını, sürecin ancak seçimden sonra ilerleyebileceğini ifade etmişti.

Başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin Avrupa’daki sığınağı haline gelen, NATO’ya giriş için Türkiye’nin “FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlarını kes” koşulunu yerine getirmeyen İsveç, son çare olarak 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden muhalefetin zaferle çıkmasına umut bağladı. Türkiye ile imzaladığı protokole rağmen terör örgütü PKK militanlarının başkent Stockholm'de gösteri yapmasına izin veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlara sessiz kalan İsveç, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına da göz yumarak bir skandala imza atmıştı. YahooNews'un haberine göre, Türkiye'nin tavizsiz tutumu karşısında İsveç'te siyasetçisinden akademisyenine çok sayıda isim HDP’nin de dahil olduğu 7 partili koalisyona bel bağladı. Söz konusu isimler muhalefete övgüler yağdırırken, bunun son örneğini Stockholm Üniversitesi’nden Paul Levin verdi. “İsveç'in muhalefetten aldığı sinyaller çok iyi” diyen Levin, "Muhalefet iktidara gelirse, İsveç'in NATO üyeliğini kısa sürede onaylayacak” ifadelerini kullandı.

Ulf Kristersson.

GÖSTERMELİK HAMLELER

Türkiye’nin NATO’ya üyeliklerine onay vermemesinden dolayı İsveçlilerin hayal kırıklığına uğradığını dile getiren Levin, “İsveç terörle mücadele yasasını hazırladı. Türkiye’nin iade taleplerini dikkate aldığını gösterdi ve silah ambargosunu kaldırdı” sözleri ile göstermelik hamlelerde bulunan Stokholm yönetimini savundu. Stokholm’deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an yakma hadisesi sonrası Levin, "Erdoğan iktidarda kalırsa, NATO’ya onay, değil aylar, yıllar alabilir” açıklamasında bulunmuştu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da NATO’ya üyelik görüşmelerinin tıkandığını, sürecin ancak seçimden sonra ilerleyebileceğini ifade etmişti. Daha önce muhalefet adına batılı medya kuruluşlarına konuşan isimler, iktidara gelirlerse, Türkiye'nin NATO'ya ve Avrupa'ya tam bağlılığını sağlayacaklarını, taahhütlerini yerine getirecekleri sözünü vermişlerdi.



Alman gazeteci Raphael Geiger: Erdoğan haklı Batılı ülkelerin PKK'ya karşı tutumu samimi değil
Alman gazeteci Raphael Geiger: Erdoğan haklı Batılı ülkelerin PKK'ya karşı tutumu samimi değil

Bir dönem İstanbul'da da görev yapan Alman gazeteci Raphael Geiger, Avrupa'nın terör örgütü PKK'ya karşı olan tutumunun samimi olmadığını söyledi. Süddeutsche Zeitung isimli haber sitesine konuşan Geiger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa konusundaki açıklamalarının haklı olduğunu vurgulayıp, "Avrupa’da birçok kişi, feminist idealler peşinde olan PKK’yı romantikleştiriyor. PKK, reşit olmayan çocukları Türk ordusuna karşı kullanmayı sorun olarak görmüyor." ifadelerini kullandı. Avrupa'da kolaylıkla PKK sempatizanlığı yapıldığını belirten Alman gazeteci, "PKK temsilcileri, PKK’nın Avrupa’da da terör örgütü sayılmasına rağmen İsveç’te istedikleri gibi gezebiliyorlar. Türkler için bu anlaşılmaz bir şey" dedi.


#İsveç
#PKK
#Ulf Kristersson
#NATO
#Provokasyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.