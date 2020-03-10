Dünya İsveçli papaz Müslüman oldu
AVRUPA

İsveçli papaz Müslüman oldu

İsveçli 76 yaşındaki Leif Skjetne isimli papazın, 2015 yılında 18 yaşındaki bir sığınmacı çocuğun bakımını üstlenmesinin ardından hayatı değişti. İsveç'in Jönköping kentinde 30 yıl papazlık yapan Skjetne, Faslı sığınmacı çocuğun 2018 yılında sınır dışı edilmesinin ardından Fas'a yerleşmeye karar verdi. Fas'a yerleştiği için adını Ahmet olarak değiştiren Skjetne, "Adımı değiştirdikten iki yıl sonra da araştırarak Müslüman olmaya karar verdim." dedi.

Haber Merkezi AA
İsveçli Papaz ismini &quot;Ahmed&quot; olarak değiştirdi
İsveçli Papaz ismini "Ahmed" olarak değiştirdi

İsveç'in Jönköping kentinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki Leif Skjetne, Müslüman olduğunu duyurdu.

İsveç Dagens gazetesine açıklamalarda bulunan Skjetne, ''2 yıl önce Fas'a yerleşerek adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Geçen ay da Müslüman olmaya karar verdim.'' ifadelerini kullandı.

Sığınmacı çocukla hayatı değişti

İsveç Kilise Birliği'ne istifasını sunduğunu aktaran Skjetne, 2015 yılında 18 yaşındaki bir sığınmacı çocuğun İsveç'te bakımını üstlendiğini, onunla birlikte hayatının değiştiğini dile getirdi.

Faslı sığınmacı çocuğun 2018 yılında sınır dışı edildiğini ve onun arkasından Fas'a yerleşme kararı aldığını vurgulayan Skjetne, şunları kaydetti:

  • "Önce Müslüman olmayı düşünmedim, Fas'a yerleştiğim için adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Adımı değiştirdikten iki yıl sonra da araştırarak Müslüman olmaya karar verdim."

Skjetne, İsveç'teki bütün malını, mülkünü sattığını belirterek, hayatının geri kalan dönemini Fas'ta geçireceğini bildirdi.

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