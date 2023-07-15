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Dünya

İsveç'ten PKK ile mücadele sözü: Kendimizi adayacağız

NATO üyeliği için Türkiye’ye terörle mücadele sözü veren İsveç’in Savunma Bakanı Pal Jonson, “Kendimizi, terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini engellemeye adayacağız” dedi. Bu konuda kararlı olduklarını söyleyen Jonson, “Bu hem bizim güvenliğimiz hem de Türkiye’nin güvenliği için önemli” dedi.

04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin uluslararası terörizme karşı Türkiye ile birlikte mücadele edeceğini belirterek, "Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz hem de Türkiye'nin güvenliği için önemlidir" ifadesini kullandı. Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada Jonson, "Vilnius'teki toplantıda Türkiye ile varılan uzlaşı sonucunda İsveç, YPG/PYD'yi ve FETÖ’yü terör örgütü olarak mı görüyor?" sorusuna, "Buna net cevap veremem, zira toplantıda ben yoktum, Adalet Bakanı Gunnar Strömmer vardı" yanıtını verdi. Jonson, hangi terör grupları ile mücadele edileceği konusunun, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın, imzaladığı üçlü muhtırada da yer aldığını kaydetti. Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada yer alan, "İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler" ifadesi de İsveç'in bu konudaki taahhüdünü ortaya koyuyor.


#İsveç
#NATO
#terörle mücadele
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