Dünya İtalyada 40 metrelik süperyat battı
AVRUPA

İtalya’da 40 metrelik süperyat battı

İtalya’nın Catanzaro sahili açıklarında su almaya başlayan 40 metre uzunluğundaki süperyat battı, 9 kişi kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
İtalya’da 40 metrelik süperyat battı
Catanzaro bölgesinde batna "süperyat"

İtalya’da Catanzaro sahilinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında 40 metrelik süperyat su almaya başladı. Yardım çağrısı üzerine Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatı adına bölgede devriye gezen bir Rumen gemisi ile başka bir devriye botu bölgeye gönderildi.

Gelibolu’dan yola çıkan ve Milazzo’ya giden süperyattaki 4 yolcu ve 5 mürettebat kurtarıldı. Süperyat ise römorkör ile limana çekilmeye çalışıldığı sırada tamamen battı. İtalya sahil güvenliği, kötü hava şartlarının süperyatın limana çekilmesini zorlaştırdığını belirtti.

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