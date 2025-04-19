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İtalya'da teleferik faciası

İtalya'da teleferik faciası

04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kazaya teleferiğin çekme kablosunun kopmasının yol açtığı belirtildi, kazada ölenlerin turist olabileceği ifade edildi.
Kazaya teleferiğin çekme kablosunun kopmasının yol açtığı belirtildi, kazada ölenlerin turist olabileceği ifade edildi.

İtalya'nın güneyindeki Napoli kentine bağlı Castellammare di Stabia beldesinde bir teleferik hattındaki kabinin düştüğü ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Castellammare di Stabia'yı Faito dağının zirvesine bağlayan teleferik hattında bugün öğleden sonra yerel saatle dün 15.00 sularında bir arıza yaşandı. Kabinlerde kalanların kurtarılması için çalışma başlatılırken, hattın dağın yüksek kısmındaki bir kabinle bağlantısının kesildiği bilgisi geldi. Faito dağının zirvesine yakın noktada bulunan kabinin düştüğü ve arama kurtarma ekiplerinin zorlu hava ve arazi şartlarında kabindekilere ulaşmak için çalışma başlattığı belirtildi.


#İtalya
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