Dünya İtalyadan Rusyaya kınama
AVRUPA

İtalya'dan Rusya'ya kınama

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rus güçlerinin bu sabah ülkesine 75 füze fırlattığını ve bunlardan 41'ini imha ettiklerini duyurmuştu. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna genelinde bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırılarını kınadı.

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Haber Merkezi AA
İtalyadan Rusyaya kınama
İtalya'dan Rusya'ya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bu sabah Kiev'in merkezini ve diğer Ukrayna şehirlerini vuran menfur füze saldırıları karşısında dehşete düştü. Ukrayna'ya, halkına ve direnişine olan kararlı desteğimizi yineliyor aynı zamanda Rusya'nın haksız saldırganlığındaki sorumluluğunu ağırlaştıran bu hareketini tam olarak kınıyor ve en yüksek öfkemizi belirtiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan ve başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, "Savaş alanında zorda olan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, kasten Ukrayna'daki pek çok kentte sivil hedefleri vuruyor. Bu füzelerin her biri Rusya’yı biraz daha izole ediyor ve bizim özgürlüğü için savaşanları savunma kanaatimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rus güçlerinin bu sabah ülkesine 75 füze fırlattığını ve bunlardan 41'ini imha ettiklerini duyurmuştu.

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