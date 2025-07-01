İtalya’dan yarım milyon kişiye çalışma vizesi: Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat

Yeni göç planı kapsamında, İtalya İçişleri Bakanlığı 2026 yılında 164 bin 850 kişilik vize kotasıyla süreci başlatacak. Üç yıl sürecek programın sonunda, ülkeye yasal yollarla kabul edilecek toplam yabancı işçi sayısının 497 bin 550’ye ulaşması hedefleniyor.





Meloni hükümeti için bu adım, son üç yıl içinde göçmen işçilere yönelik verilen ikinci büyük çalışma izni dalgası olacak. Hatırlanacağı üzere, 2023-2025 döneminde de 450 binden fazla kişiye çalışma izni sağlanmıştı.





Hükümet yetkilileri, yeni göç ve istihdam planının hem ekonomik ihtiyaçlara hem de toplumsal dengeye göre hazırlandığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi.”



