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Dünya

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter savaş uçağı düştü

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının Avustralya'da düzenlenen tatbikat sırasında düştüğü bildirildi.

17:37 - 24/07/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının, Avustralya'nın kuzey bölgesindeki Darwin şehrinde gerçekleştirilen çok uluslu "Pitch Black 24" askeri tatbikatı esnasında düştüğünü belirtti.


Soruşturma sürüyor


Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden yetkililer, uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.


Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.




#Eurofighter
#İtalya
#Avustralya
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