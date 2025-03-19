Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İtalyan kasabasında kahve parasına ev satılıyor

İtalyan kasabasında kahve parasına ev satılıyor

10:1519/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Söz konusu kimselerden, 2 bin ila 5 bin euro arasında bir depozito ödemesi talep ediliyor; çalışmalar tamamlandığında depozito iade ediliyor.
Söz konusu kimselerden, 2 bin ila 5 bin euro arasında bir depozito ödemesi talep ediliyor; çalışmalar tamamlandığında depozito iade ediliyor.

İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki bir kasabada, nüfus azalmasını durdurmak amacıyla, terk edilmiş evler bir 1 euro karşılığında satılıyor. Temel şart, alınan evin restore edilmesi.

İtalya'nın orta kesimindeki Abruzzo bölgesinde, Adriyatik kıyısı ile Gran Sasso sıradağları arasında yer alan Penne kasabası, 1 euroluk (yaklaşık 40 TL) evleriyle gündemde.


Azalan nüfusa ve terk edilmişliğe çözüm arayan kasabada, evleri alacak kişilerden üç yıl içinde restorasyon yapmaları konusunda taahhüt isteniyor. Söz konusu kimselerden, 2 bin ila 5 bin euro arasında bir depozito ödemesi talep ediliyor; çalışmalar tamamlandığında depozito iade ediliyor.

'Uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var'

Penne Belediye Başkanı Petrucci, "Yenileme çalışmalarında danışmanlık ve destek verebilecek, müteahhitler ve bilirkişiler bulabilecek, alıcılara evlerinin onarıldıktan sonra nasıl görüneceğini çizimlerle gösterebilecek ve yenileme aşamaları boyunca danışmanlık yapabilecek mimar ve uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var" diye konuştu.


Petrucci'ye göre, küçük-orta büyüklükteki bir evin temel tadilatının başlangıç ​​maliyeti 20 bin euro civarında.


#İtalya
#Kasaba
#Ev

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsa çöktü mü son dakika? 19 Mart 2025 BIST 100 endeksi ile borsa düşüyor mu?