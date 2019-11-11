İyed bacağını kaybetti

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad’da evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/YPG’nin döşediği mayının patlaması sonucu İyed ve Rines Bathavi kardeşler ağır yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Zekiye Yasin ve çocukları, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütünden temizlenen Tel Abyad’daki evlerine döndü. İyed (12) ve kız kardeşi Rines Bathavi (10), evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Bölgede bulunan Mehmetçik tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınan çocuklardan, İyed’in sol bacağı dizinin altından kesildi. Hastanedeki çocuklarının refakatçiliğini yapan anne Zekiye Yasin, terör örgütü PKK/YPG’ye tepki gösterdi.

Abisi İyed’le birlikte evlerinin bahçesinde oynayan 10 yaşındaki Rines, PKK mayını patlayınca ağır yaralandı.

TEMİZLEMEKLE BİTMİYOR

Çocuğunun bacağının kesilmesinin sebebinin PKK/YPG olduğunu belirten Yasin, terör örgütlerinin Suriye’den çıkarılmasını istedi. Türk askerine de teşekkür eden acılı anne, “Şehrimizin her tarafında mayınlar o kadar çok ki, Türk askeri temizlemekle bitiremiyor. YPG’nin bir daha topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. Ayağı kesilen bu çocuk yetimdir. Benden başka kimsesi yok” ifadesini kullandı. Bu arada

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, terörden zarar gören iki kardeş ile annelerinin hastanedeki görüntülerine yer verildi.

Bulunan bomba sayısı 1222

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad-Rasulayn hattında PKK’lı teröristlerce döşenen 331 mayın ve 891 EYP’nin bulunarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Şimdiye dek tespit edilen bombaların sayısı böylece 1222’ye yükseldi. Terör örgütünün güvenlik güçlerini taciz etmeye devam ettiğini kaydeden MSB ayrıca dün şu bilgiyi verdi: “Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi.” Öte yandan dün Tel Abyad’da YPG/PKK’ya ait mayın deposu bulundu. Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde tespit edilen eğitim ve depolama tesisi içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi.

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Rusya yine çocukları öldürdü

İdlib

Rusya Suriye’de çocukları öldürmeye devam ediyor. İdlib’in Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Fattire, Cibala ve Tuh köylerine savaş uçaklarıyla bomba yağdıran Rus ordusu, 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetmesine, 10’a yakın sivilin de yaralanmasına yol açtı. Ölenler arasında Abdülhamid Yusuf adlı bir gazeteci de bulunuyor. Rusya, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar sadece ekim ayında 13’ü çocuk 75 sivili öldürdü.