İyilik treni Afganistan'da

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye’deki bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen yardım malzemesini taşıyan ‘İyilik Treni’nin ilk yardımları Heratlı 300 aileye dağıtıldı.

Tasnif işlemlerinin ardından şehir merkezindeki bir okulun bahçesinde dağıtılan yardımların, 25 kilogram un, 25 kilogram bakliyat, şeker ve yağ bulunan gıda kolisi ile çeşitli kıyafet, ayakkabılar ve iki battaniyeyi içerdiği öğrenildi.

DİĞER İLLERE SEVKİYAT BAŞLADI

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Grup Başkanı Burhan Aslan, yardımların 34 vilayete dağıtılacağını kaydetti. İyilik Treni’ne katkı sunan STK’lara teşekkür eden Aslan, “Herat vilayetindeki dağıtımı tüm kurumlarımızla beraber organize ederek gerçekleştirmekteyiz. Diğer illere sevkiyatlarımız, hemen başlayarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasını inşallah hep beraber sağlayacağız.” dedi.

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AY SONU BİR İYİLİK TRENİ DAHA

Aslan, şubat sonunda Afganistan’a ulaşacak ikinci İyilik Treni’ndeki yaklaşık 1000 tonluk yardım malzemesinin de süratle ihtiyaç sahibi Afgan ailelere ulaştırılması için yoğun çaba içinde olduklarını kaydetti.

Afgan Kızılay'ı Herat Başkanı Mevlevi Feyzulrahman Feyyaz da Türkiye’nin her zaman bir “umut kaynağı” olduğunu kaydetti. Feyyaz, “Afganistan halkını özellikle insani yardımlara en çok muhtaç olduğu dönemler başta olmak üzere her zaman gözeten ve kucaklayan Türkiye halkına ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AFGANLARDAN TEŞEKKÜR

Heratlı Server Muhammedgül, işçi olarak çalıştığını ancak ailesini geçindiremediğini söyledi. 8 çocuk babası 60 yaşındaki Muhammedgül, “Yardımlar nedeniyle çok mutluyum. Hiçbir şeyim yok. İşçiyim ancak iş de yok.” dedi. 46 yaşındaki Ferid Ahmed Nuri, “Memnunum. Dost ülke Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Biz Afgan halkı olarak bahtsız bir milletiz. Bize yardım ettiler.” ifadelerini kullandı.

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