|
Dünya

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'dan nükleer silahsızlanma çağrısı: 20 milyon dolar katkıda bulunacağız

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında Japonya’nın nükleer silahsız bir dünyaya ulaşmasına yardımcı olabilmek için 20 milyon dolar (3 milyar yen) katkıda bulunacağını söyledi. Kishida, uluslararası toplumun ‘Batı’ ve ‘otokratik’ demokrasiler olarak ikiye ayrılmasıyla bölünme ve çatışma yerine iş birliğine odaklanan bir dünya oluşturmanın önemini vurguladı.

13:35 . 20/09/2023 Çarşamba
IHA
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

ABD’nin New York kentinde bu yıl 78’incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda liderler konuşmalarını sürdürüyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida da BM’deki konuşmasında nükleer silahsızlanmaya değindi.

Nükleer silahsızlandırmaya yönelik küresel çabanın gerekliliğine dikkat çeken Kishida, nükleer silahsızlanma için bir ağ kurulması amacıyla küresel araştırma gruplarına mali destek vereceğini söyledi. Kishida, nükleer silahların olmadığı bir dünya için ülkesinin milyon dolar (3 milyar yen) katkıda bulunacağını söyledi.

Japonya Başbakanı ve ulusların küresel sorunları birlikte çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun ‘Batı’ ve ‘otokratik’ demokrasiler olarak ikiye ayrılmasıyla bölünme ve çatışma yerine iş birliğine odaklanan bir dünya oluşturmanın önemini vurguladı.

"Kim Jong Un ile hiçbir koşul olmaksızın görüşebiliriz"

Konuşmasında Kuzey Kore’nin füze programlarına da değinen Japonya Başbakanı, Pyonyang yönetimi ile ilişkilerin normalleştirilmesi için hevesli olduklarını dile getirdi. Kishida 1970’ler ve 1980’lerde Kuzey Kore tarafından uzun süredir devam eden kaçırılma olaylarını çözmek için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile hiçbir koşul olmaksızın görüşebileceklerini dile getirdi.



#Japonya
#Birleşmiş Milletler
#Fumio Kishida
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üroloji Nedir? Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?