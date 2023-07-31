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Rusya'dan dünyayı alarma geçiren uyarı: Nükleer silah kullanmak zorunda kalırız

Rusya güne Moskova'dan gelen saldırı haberi ile uyandı. Saldırıdan saatler sonra Moskova'dan gelen haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Rusya'dan dünyayı alarma geçiren bir 'nükleer savaş' uyarısı geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Kiev'in devam eden karşı saldırısı başarılı olursa Moskova'nın nükleer silah kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

07:51 . 31/07/2023 Pazartesi
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Medvedev'den nükleer silah uyarısı

Medvedev'den nükleer silah uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş bir yılı aşkın süredir hız kesmeden devam ediyor.


Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi.


Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in 'nükleer silah' açıklaması dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde Moskova'nın ikinci defa Ukrayna İHA'larının hedefi olması üzerine açıklamalarda bulunan Medvedev Kiev'in devam eden karşı saldırısı başarılı olursa Moskova'nın nükleer silah kullanmak zorunda kalacağını söyledi.


Medvedev resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Düşünsenize NATO tarafından desteklenen saldırı başarılı olursa ve topraklarımızın bir kısmını koparırlarsa, o zaman Rusya cumhurbaşkanının kararnamesi kurallarına göre nükleer silah kullanmak zorunda kalırız.'


Rusya'nın Ukrayna savaşını kaybetmesi durumunda nükleer silah kullanması pek çok askeri uzman tarafından 'kâbus senaryosu' olarak lanse ediliyor.

'Bu yüzden düşmanlarımız, savaşçılarımızın başarısı için dua etmelidir' diyen Medvedev, Rus askerlerinin 'küresel bir nükleer ateşin tutuşmamasını' engellemek için savaştığını öne sürdü.


'Nükleer Baltık' uyarısında bulunmuştu

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;


'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'


Topyekün saldırı tehdidi

Medvedev ayrıca Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyarılara imza atmıştı.


'Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.


ABD, Ukrayna'ya silah yardımlarının bir parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.




#Rusya
#Ukrayna
#Nükleer silah
#Medvedev
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