Rusya: ABD ile nükleer silah anlaşması 2026'dan sonra sona erebilir

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, RIA haber ajansına verdiği bir röportajda, "ABD ile aramızdaki nükleer anlaşmanın 2026'dan sonra sona ermesi oldukça olası bir senaryo" şeklinde konuştu.

ABD ile Rusya arasında Şubat 2026'da sona erecek olan New START anlaşması kapsamında denetimlerin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakereler, Kasım 2022'de ani bir gelişmeyle iptal edilmişti. Taraflardan hiçbiri yeni müzakereler için bir zaman üzerinde anlaşmaya varmadı.