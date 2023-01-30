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Dünya

Rusya: ABD ile nükleer silah anlaşması 2026'dan sonra sona erebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, bir röportajda ABD ile New START Nükleer Silahların Kontrolü Anlaşması'nın 2026'dan sonra sona ermesinin 'oldukça olası' olduğunu söyledi.

09:48 . 30/01/2023 Monday
Reuters
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, RIA haber ajansına verdiği bir röportajda, "ABD ile aramızdaki nükleer anlaşmanın 2026'dan sonra sona ermesi oldukça olası bir senaryo" şeklinde konuştu.


ABD ile Rusya arasında Şubat 2026'da sona erecek olan New START anlaşması kapsamında denetimlerin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakereler, Kasım 2022'de ani bir gelişmeyle iptal edilmişti. Taraflardan hiçbiri yeni müzakereler için bir zaman üzerinde anlaşmaya varmadı.


#Rusya
#ABD
#New START
#nükleer silah
#anlaşma
27 dakika önce
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Rusya: ABD ile nükleer silah anlaşması 2026'dan sonra sona erebilir
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