Japonya pasaportu yılı zirvede bitirdi

Henley Passport Index'in son yayımladığı derecelendirmeye göre Japonya pasaportu, 2019 başında vizesiz giriş hakkı olan ülke sayısını bir tane daha artırarak 190’a yükseltti. Güney Kore pasaportu da ülke sayısını 189’a yükselterek Singapur ile ikinci sırayı paylaştı. Böylece dünyadaki en güçlü pasaportlar listesinde zirve Asya ülkelerinin oldu.

İlk 20'de 15 Avrupa ülkesinin bulunması ise dikkat çekti. Zirvenin eski sahibi Almanya pasaportu, derecesini bu dönem yükselten Fransa‘yla birlikte 2019 ilk çeyrek sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ise, 199 pasaport içinde 95’inci oldu. Eşit puanlar hesaba katıldığında ise Türkiye 52’inci sırada yer aldı.