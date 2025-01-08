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Japonya siber saldırılardan Çin'i sorumlu tuttu

Japonya siber saldırılardan Çin'i sorumlu tuttu

15:128/01/2025, Çarşamba
AA
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İddiaya göre Tokyo hükümetine düzenlenen siber saldırların arksında Çin var.
İddiaya göre Tokyo hükümetine düzenlenen siber saldırların arksında Çin var.

Japonya, 2019-2024 arasında hükümet kurumları, politikacılar ve özel şirketlere yönelik siber saldırıların ardında Çin destekli hackerların olduğunu açıkladı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı (NPA), son 5 yılda ülkenin "ulusal güvenliği ve ileri teknoloji verilerini hedef alan" 200'den fazla siber saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Japonya'ya göre yıllardır kritik kurumlara düzenlenen siber saldırıların ardında Çin var.

Sahte kimliklerle gönderdiler

Açıklamada, Çin destekli "MirrorFace" adlı hacker grubunun, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, uzay ajansı, politikacılar, gazeteciler, özel şirketler ve bazı düşünce kuruluşlarını hedef aldığı ifadelerine yer verildi. Grubun, çalınan kimlik bilgilerini kullanarak hedeflere kötü amaçlı yazılım içeren eklerle e-postalar gönderdiği aktarılan açıklamada, bu maillerin konu başlıklarında genellikle "Japonya-ABD ittifakı", "Tayvan Boğazı", "Rusya-Ukrayna Savaşı" ve "özgür ve açık Hint-Pasifik" gibi anahtar kelimelerin bulunduğu belirtildi.

Hackerlar, aralık ayında Japonya'ya ait uçuşları hedef almıştı.

Belgeler sızdırıldı, uçuşlar hedef alındı

Açıklamada, hükümet kurumları ile işletmelere siber saldırılara karşı tedbir almaları çağrısında bulunuldu. Japonya Hava Yolları (JAL), Aralık 2024'te dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa yönelik siber saldırı nedeniyle bazı uçuşların ertelendiğini açıklamış, en az 24 iç hat uçuşu yaklaşık 1 saat gecikmiş ve bazı uluslararası uçuşlar da bundan olumsuz etkilenmişti. Şubat 2024'te Çin'in 2020'de Japonya Dışişleri Bakanlığına yönelik siber saldırılarında, Japonya'ya ait gizli diplomatik belgelerin sızdığı iddia edilmişti.


#Çin
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#siber saldırı

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