Japonya'da genç nüfus hızla azalıyor

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı, 1 Nisan 2025 itibarıyla 14 yaş ve altındaki çocuk sayısının 13 milyon 660 bine gerilediğini belirtti. Söz konusu sayı, geçen yıla göre 350 bin daha az olduğu belirtildi. Japonya'da çocuk nüfusundaki azalmanın 44 yıldır aralıksız sürdüğü ifade edildi. Paylaşılan son verilere göre ise Japonya’da çocuklar, toplam nüfusun sadece yüzde 11,1’ini oluşturuyor. Bu oranın ABD’de yüzde 21,7, Çin’de ise yüzde 17,1 seviyesinde olduğu aktarılıyor. Mevcut veriler, 5 Mayıs Çocuk Bayramı öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Japonya hükümetinin ise haftada dört gün çalışma, evlilik ve çocuk teşvikleri, kreş kapasitesini artırma gibi adımlarla doğum oranlarını yükseltmeye çalıştığı aktarıldı. Fakat yüksek yaşam maliyetleri, düşük maaşlar, yoğun iş temposu ve yaşam alanlarının darlığının hükümetin çabalarının etkisini azalttığı vurgulandı.