Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Japonya'da genç nüfus hızla azalıyor

Japonya'da genç nüfus hızla azalıyor

04:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı, 1 Nisan 2025 itibarıyla 14 yaş ve altındaki çocuk sayısının 13 milyon 660 bine gerilediğini belirtti. Söz konusu sayı, geçen yıla göre 350 bin daha az olduğu belirtildi. Japonya'da çocuk nüfusundaki azalmanın 44 yıldır aralıksız sürdüğü ifade edildi. Paylaşılan son verilere göre ise Japonya’da çocuklar, toplam nüfusun sadece yüzde 11,1’ini oluşturuyor. Bu oranın ABD’de yüzde 21,7, Çin’de ise yüzde 17,1 seviyesinde olduğu aktarılıyor. Mevcut veriler, 5 Mayıs Çocuk Bayramı öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Japonya hükümetinin ise haftada dört gün çalışma, evlilik ve çocuk teşvikleri, kreş kapasitesini artırma gibi adımlarla doğum oranlarını yükseltmeye çalıştığı aktarıldı. Fakat yüksek yaşam maliyetleri, düşük maaşlar, yoğun iş temposu ve yaşam alanlarının darlığının hükümetin çabalarının etkisini azalttığı vurgulandı.


#Japonya
#genç nüfus
#azalma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne geliyor? 2025 anneler günü tarihi