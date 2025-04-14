Dünya nüfusu çöküşün eşiğinde

Bilim insanları, dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın en büyük korkusunu yaşamaya başladığını belirtti. ABD’li milyarder Musk, en büyük korkusu olan "üremekten vazgeçme" durumunu "medeniyetin geleceği için en büyük risk" olarak nitelendirdiği ifade ediliyor. Michigan Eyalet Üniversitesi (MSU) araştırmacıları, ABD genelinde hiçbir zaman çocuk istemeyen insanların oranının son 20 yılda iki katına çıktığını ortaya çıkardı.





KADINLAR ANNE OLMAK İSTEMİYOR

Çocuk sahibi olmak istemeyen çocuksuz yetişkinlerin oranı, 2002'de yüzde 14 iken 2023'te yüzde 29'a yükseldiği belirtildi. Psikoloji Profesörü Jennifer Watling Neal, aynı dönemde, gelecekte çocuk sahibi olmayı planlayanların oranı yüzde 79'dan yüzde 59'a düştüğünü kaydetti. MSU ekibi, 45 yaş altı 80 bin yetişkinin katıldığı, aile planlaması üzerine ülke çapında yapılan bir anket olan Ulusal Aile Büyümesi Anketi'nden alınan verileri kullandı. Ankette, çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten katılımcıların yüzde 51’i kadın ve bunların yüzde 72’si beyazdı.





20 YILIN EN BÜYÜK SORUNU

Elon Musk, yıllardır dünya genelinde nüfus çöküşü konusunda uyarılarda bulunurken bunun dünyanın önümüzdeki 20 yıl içinde karşılaşacağı en büyük sorunlarından biri olacağını dile getirmeye çalışıyor. Dört farklı kadından 14 çocuğu olan Amerikalı milyarder, düşük doğum oranlarının az sayıda çalışan, artan borç, zorlanan sağlık ve emeklilik sistemleri anlamına geldiğini ifade ediyor.





İSTİKRARLI AZALMA

Yapılan çalışmalara göre, doğum oranları 2014'ten 2020'ye kadar oran her yıl istikrarlı bir şekilde yüzde 2 azaldı. Elon Musk, yıllardır doğum oranlarında düşüş uyarısında bulunuyordu. Ancak bazı demograf ve uzmanlar, Musk'ın korkularının abartılı olabileceğini öne sürüyor.



