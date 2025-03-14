Bulgaristan nüfusu 40 yılın en düşük seviyesini gördü

Bulgaristan’ın 1985'te 9 milyonla zirveye ulaşan nüfusu, son 40 yılda azalan doğum oranları ve artan göç nedeniyle sürekli bir düşüş yaşayıp 6,4 milyona geriledi. Bu durum, hükümetin çeşitli önlemler alması için bir uyarı işareti oldu.
Ölüm doğumdan fazla
NSİ verileri ışığında 2023’te ülkede 57 bin bebek dünyaya geldi, 101 bin kişi hayatını kaybetti.
Son 25 yıldır ölümlerin doğumlardan fazla olması, ülkedeki nüfusun azalmasında en etkili faktör olarak öne çıktı.
Ayrıca Bulgaristan'dan diğer ülkelere göç, ülkenin 2007 başındaki Avrupa Birliği üyeliği sonrası hızlanarak son yıllardaki nüfus kaybının etkenlerinden oldu.
Hükümet birçok önlem aldı
Bulgaristan, nüfus kaybını azaltmak ve tersine çevirmek için birçok önlem alsa da arzuladığı neticeyi elde edemedi.
Bu kapsamda 2012-2030 dönemini kapsayan "Nüfusun Demografik Gelişimi İçin Güncellenmiş Ulusal Strateji", 2012'de hükümet tarafından kabul edildi.
55 yaş ve üzeri bireylerin aktif sosyal yaşama daha fazla dahil olmalarını amaçlayan strateji 2019'da kabul edildi.
Son yıllarda hükümet, nüfusun azaldığı kırsal alanlara daha fazla kaynak aktararak sanayileşmeyi ve konut politikalarını geliştirmeyi, göçmenlerin geri dönüşünü teşvik etmeyi amaçlıyor.
Çalışmalar yetersiz kalıyor
Bulgaristan, 1960'lardan bu yana aileler ve çocuklar için devlet destek sistemi uyguluyor ancak diğer AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında bu programa ayrılan kaynaklar yetersiz kalıyor.
2050 yılında nüfus 5 milyonun altına düşebilir
Bulgaristan Bilimler Akademisinden Prof. Dr. Nadejda İlieva, AA muhabirine ülke nüfusunun azalmasının nedenlerini ve buna karşı alınabilecek önlemleri anlattı.
İlieva, son 10 senede yıllık ortalama 84 bin kişi azalan Bulgaristan nüfusunun 2050'de 5 milyonun altına düşeceğini öngördüğünü söyledi.
Nüfus azalmasının, doğum oranlarının ölüm oranlarından düşük olmasından kaynaklandığını belirten İlieva, düşük doğum oranlarının yalnızca Bulgaristan'da değil gelişmiş tüm dünyada gözlendiğini ifade etti.
İlieva, hükümetin doğurganlık oranını artırmak için çeşitli önlemler aldığını ve Bulgaristan'ın 2 yıl ile en uzun doğum iznine sahip ülkelerden biri olduğunu fakat nüfus artışını sağlamak için Avrupa çapında uygulanan tüm politikaların genel olarak çok büyük sonuçlar vermediğini kaydetti.
Türklerin yaşadığı bölgede kentselleşme arttı
Öte yandan, son yıllarda ülkeye yerleşenlerin sayısında artış gözlendiğini ve bunun yurt dışında yaşayan Bulgarların ve Türkiye'den gelen Bulgaristan kökenli Türklerin geri dönüşünden kaynaklandığını belirten İlieva, özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesinde kentselleşmenin arttığını dile getirdi.
Nüfus yoğunluğunun Bulgaristan'ın kuzeybatı bölgesinde en az olduğuna işaret eden İlieva, son yıllarda Batı Rodoplar bölgesinde de ciddi azalmanın gözlendiğini söyledi.
İlieva, başkent Sofya ve büyük şehirlerden Plovdiv, Varna, Burgaz, Ruse ve Stara Zagora'da nüfus artışının sürdüğünü ve bu eğilimin gelecek yıllarda da devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.