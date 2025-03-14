Bulgaristan nüfusu 40 yılın en düşük seviyesini gördü

"1989'dan sonra politik ve ekonomik nedenlerden dolayı çok büyük bir göç dalgası başladı. 1989-1992 yıllarında Bulgaristan'ı 467 bin kişi terk etti. 1993-2000 yıllarında bu sayı 231 bin kişiye, 2001-2010 yıllarında 219 bin kişiye, 2010-2020 yıllarında ise 300 bin kişiye ulaştı yani 1989 ile 2021 yılları arasında Bulgaristan'dan yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi göç etti."