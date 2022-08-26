Dünya Japonyada kritik seçim ABD üsleri vaadi
ASYA

Japonya'da kritik seçim: ABD üsleri vaadi

Japonya'nın ABD askeri üsleriyle dolu Okinawa adasında kritik Eyalet Valiliği seçimleri kampanya dönemi başladı. Ülkenin en güneydeki ada eyaletinde 11 Eylül'de gerçekleşecek seçimlerin kampanya dönemi, iktidar ve muhalefetin yarışına sahne olacak.

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Japonyada kritik seçim: ABD üsleri vaadi
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Yarışta, ikinci dönemi için yarışan Okinawa Valisi Tamaki Denny ile 2018'in kaybedeni eski Ginowan Belediye Başkanı Sakima Atsuşi öne çıkacak

Ana muhalefetin desteklediği Vali Tamaki yoğun nüfuslu Ginowan bölgesindeki Futenma Hava Üssünün, Nago bölgesindeki Henoko'ya taşınması planına karşı çıkıyor.

Kampanya açılışındaki halka hitabında, Henoko'da yeni bir askeri üsse izin vermeyeceğini kaydeden Tamaki, elinden geleni yapacağını söyledi.

İKTİDARIN ADAYI SAKİMA

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito'nun desteklediği Sakima ise söz konusu askeri üssün transferi planını destekliyor.

Naha kentinde konuşmasında ABD üssü sorununu bitireceğini vadeden Sakima, "2030'a kadar Futenma'nın geri dönüşünü gerçekleştireceğim." dedi.

Temsilciler Meclisi (Şuugiin) eski üyesi ve vali adayı Şimoji Mikio da "Okinawa'yı değiştireceğini" belirterek, üssü, ticari ve askeri uçuşlara açık havalimanı haline getireceğini söyledi.

Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesindeki Futenma Hava Üssü'nün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko'ya taşınması planlanıyor.

LDP, planın Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık kapasitelerini koruyacağını ve bölge halkına yönelik tehditlere karşı "tek çare" olduğunu savunuyor.

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en güneybatısında yer alan adaya, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı "stratejik önem" atfediliyor.

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