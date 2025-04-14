Japonya'da Tavşan Adası'nda tavşanları öldüren kişi hapis cezasına çarptırıldı

Japonya'da ‘Tavşan Adası' olarak bilinen Okuno Adası'nda tavşan öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, 3 yıl ertelemeli, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Japonya'nın batısındaki Okuno Adası'nda 7 tavşanı öldürmek ile suçlanan 25 yaşındaki Riku Hotta'nın karar duruşması bugün görüldü. Tavşanların 'insanların uyguladığı şiddet sebebiyle' öldürüldüğü iddialarının ele alındığı davada Riku'nun, '7 tavşanı tekmelediği ve ağızlarına makas sokarak öldürdüğü' saptandı.
Mahkeme kararı doğrultusunda Hotta, 'Hayvanları Koruma Yasası'nı ihlal etmekten 3 yıl ertelemeli, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Japonya Çevre Bakanlığı'nın, olayla ilgili olarak adaya ek güvenlik kameraları yerleştirmeyi planladığı kaydedildi.