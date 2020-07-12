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Dünya Japonyadaki ABD üsleri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
AMERİKA

Japonya'daki ABD üsleri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Japonya'da bulunan Amerikan üslerinde koronavirüs vakaları artıyor. Okinawa üssündeki iki askeri üste yeni vakalar tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Japon Vali Tamaki, konuya ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, " Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

Haber Merkezi AA
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Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre, Okinawa ABD Deniz Piyade Seferi Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stacy Clardy, salgın durumuna ilişkin Okinawa Valisi Tamaki Denny ile telefonda görüştü.

  • ABD üslerindeki 61 personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucunda, vakaların görüldüğü Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu ve Hansen üslerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Vali Tamaki, konuya ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, "Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

ABD ÜSLERİNDE ÇOK SAYIDA VAKA VAR

Üslerde doğrulanan vaka sayılarını görünce adeta şok olduğunu dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

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Tamaki Denny, vakaların 4 Temmuz ABD Kurtuluş Günü kutlamaları için ada kumsalında askeri personele yönelik düzenlenen partiler sonrası doğrulandığına dikkati çekti.

Şu ana kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü, Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu, Hansen ve McTureous üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

  • Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da, bugüne kadar 148 Kovid-19 vakası tespit edildi.

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