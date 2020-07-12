Japonya'daki ABD üsleri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

ABD'de eski futbolcunun yanan binanın 3. katından düşen bebeği kurtardığı anlar kamerada

ABD'li eski futbolcu Phillip Blanks, bir yangında 3. kattan düşen çocuğu havada yakalayarak hayatını kurtardı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Blanks çocuğun hayatını kurtarırken, anne yangında hayatını kaybetti. Şu an güvenlik görevlisi olarak çalışan Blanks, başkalarına yardımda bulunmanın kendisi için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.