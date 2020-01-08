Dünya Japonyadan ABDye çağrı
ORTADOĞU

Japonya’dan ABD’ye çağrı!

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ABD’li mevkidaşı Mark Esper’e Washington’un Ortadoğu’daki gerilimleri hafifletmek için daha fazla diplomatik çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
​Japonya Savunma Bakanı Taro Kono
​Japonya Savunma Bakanı Taro Kono

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, Kono’nun Esper’e Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme kararına dair bilgi verdiği belirtildi.

Söz konusu güçlerin, Japonya ile bağı olan gemilerin güvenliği için bilgi toplama misyonunu yerine getireceğini ifade eden Kono’nun mevkidaşı Esper’e Washington’un Ortadoğu’daki gerilimleri hafifletmek için daha fazla diplomatik çaba sarf etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

İran'da yolcu uçağı düştü: 180 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
İran'da yolcu uçağı düştü: 180 kişi hayatını kaybetti
Esper’in ise Kono’ya İran ve Orta Doğu’daki durum hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Diplomasi çabası

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak için tüm tarafları diplomatik çaba göstermeye çağırmasının ardından, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga dün yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya alma kararını üzüntü ve endişeyle karşıladıklarını belirtmişti. Suga, açıklamasında, "İran’ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliğini sürdürmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Japonya endişeli

Japonya, İran ile iyi ilişkilerini korumak isterken, Orta Doğu’daki güvenlik sorununa diplomasi yoluyla katkı sağlamayı umuyor.

Bölgedeki gelişmeler ışığında, müttefiki ABD’nin Orta Doğu’daki denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere uluslararası koalisyona katılma teklifini geri çeviren Japonya, son olarak bir gemi ve iki deniz gözetleme uçağından oluşan kendi görev gücünü Orta Doğu’ya gönderme kararı almıştı.

İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor
DÜNYA
İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor

İran'dan mektup: Savaş peşinde değiliz
DÜNYA
İran'dan mektup: Savaş peşinde değiliz

Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi
DÜNYA
Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi
İran dini lideri Hamaney: Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek

İran dini lideri Hamaney: Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek
İran ABD üslerini vurdu

İran ABD üslerini vurdu

Saldırılar sonrası dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler...
80 ABD askerini öldürdük

'80 ABD askerini öldürdük'

​İran haber ajanslarından flaş iddia.
Zayiat ve<br>hasar tespiti yapılıyor

Zayiat ve
hasar tespiti yapılıyor

İran'ın saldırıları sonrası Trump'tan ilk açıklama.
65 ile yağış uyarısı

65 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Dünyanın<br>gözü Türkiye'de

Dünyanın
gözü Türkiye'de

Erdoğan ve Putin asrın projesinin açılışını yapacak.

İran'da<br>yolcu uçağı düştü

İran'da
yolcu uçağı düştü

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

İngilizler peşinde

İngilizler peşinde

​Cengiz için 40 milyon euroyu gözden çıkardılar.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​Prim borcu olan Bağ-Kur ve GSS'lilere güzel haber.
Saldırı sonrası<br>cenazesi defnedildi

Saldırı sonrası
cenazesi defnedildi

Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi.
Uçuşlar<br>yeniden başladı

Uçuşlar
yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de pist temizlendi ve uçuş trafiği normale döndü.
BAE açık düşman

BAE açık düşman

​Rus hava savunma sistemi ile Türk uçaklarını vurmayı hedefliyorlar.
Bir haftada<br>bin işçiyi kovdular

Bir haftada
bin işçiyi kovdular

​CHP'li üç büyükşehir belediyesi 2020'ye işçi kıyımıyla başladı.
CEO böyle kaçtı

CEO böyle kaçtı

Nissan CEO'sunun kaçışına ilişkin yeni detaylar belli oldu.
Savaş istemiyoruz

Savaş istemiyoruz

​ABD Savunma Bakanı Esper'den İran açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.