Dünya Japonyadan Rusyanın Ukrayna kararına kınama
ASYA

Japonya'dan Rusya'nın Ukrayna kararına kınama

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri resmen tanıma kararını kınadıklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Japonyadan Rusyanın Ukrayna kararına kınama
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kınadığını belirterek, bunun "Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal" olduğunu söyledi.

"Gidişatı ciddi endişeyle yakından izlediklerini" kaydeden Hayaşi, söz konusu hamleye karşı Rusya'ya "yaptırımlar dahil sert cevap" verilmesi kapsamında ülkesinin, G-7 ülkeleri dahil "uluslararası toplumla beraber" hareket edeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, söz konusu karara Avrupa Birliği ve ABD kınama açıklamalarıyla tepki göstermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

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