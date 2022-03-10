Dünya Japonyadan Rusyaya Kuril tepkisi
AVRUPA

Japonya'dan Rusya'ya 'Kuril' tepkisi

Japon hükümeti, kuzeyindeki Kuril Adaları bölgesinde Rusya'nın vergiden muaf bölge oluşturacak kanunu onaylamasının 'talihsizlik' olduğunu bildirdi. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın adalar bölgesinde vergiden muaf bölge oluşturacak kanunu kabul etmesine tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japonyadan Rusyaya Kuril tepkisi
Kuril

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu "talihsizlik" olarak nitelediği hamlenin, "Japonya'nın dört adaya yönelik pozisyonuyla ve tarafların ortak ekonomik faaliyetleri hedefleyen müzakereleriyle uyumlu olmadığını" söyledi.

Japonya'nın Kuzey Bölgelerine yönelik pozisyonunun, Rus muhataplara defalarca hatırlatıldığına dikkat çeken Matsuno, Rusya'nın daha da ileri giderek tercihli vergilendirme mevzuatını kabul etmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2021'de Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması ve 10 yıl süreli yabancı firmaların yatırımlarının kurum ve emlak dahil çeşitli vergilerden muaf tutulması planını açıklamıştı.

Kuril
Kuril

Kuril sorunu

Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1945'te, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndan Japonya'nın Hokkaido Bölgesine uzanan ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran Kuril Adaları'nı ilhak etmişti.

Japonya'nın da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırdığı bölgenin ilhakı sonrası, Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması görüşmelerinde taraflar, toprak parçaları konusundaki uyuşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamıyor.

Türkiyeyedoğru yola çıktılar

Türkiye'ye
doğru yola çıktılar

30 Mart'a kadar sekiz LNG gemisi gelecek.
TOKİdengurbetçilere 420 konut

TOKİ'den
gurbetçilere 420 konut

​Başvurular 21 Mart'ta başlıyor.
Çözüm istiyoruz

'Çözüm istiyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama yapıyor.
'İlerleme gösteremedik'

'İlerleme gösteremedik'

​Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklama yapıyor.

Kiev yönetimi Rusya'ya talepte bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.