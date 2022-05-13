Dünya Joe Bidendan Filistinli gazeteci Ebu Akilenin öldürülmesinin soruşturulması çağrısı
AMERİKA

Joe Biden'dan Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinin soruşturulması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Joe Bidendan Filistinli gazeteci Ebu Akilenin öldürülmesinin soruşturulması çağrısı
​ABD Başkanı Joe Biden

Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte, bir basın mensubunun Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin İsrail'de öldürülmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Biden, "Tüm detayları bilmiyorum; bu olayın soruşturulması gerektiğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

İsrail güçleri, öldürdüğü Ebu Akile'nin cenazesine de saldırdı

İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden olmuştu.

İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırı
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İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırı
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurulmuştu.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Öldürülen Filistinli gazeteci Akile için Yunan Katolik Patrikhanesi’nde cenaze töreni düzenlendi
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Öldürülen Filistinli gazeteci Akile için Yunan Katolik Patrikhanesi’nde cenaze töreni düzenlendi
İsrail askerlerinin, görevi sırasında başından vurarak öldürdüğü Filistinli Hristiyan gazeteci Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs'teki Yunan Katolik Patrikhanesi'nde cenaze töreni yapıldı.

Patrikhane'ye çıkan sokaklardaki binlerce kişi Filistin bayrakları sallayarak, Ebu Akile'nin anısına sloganlar attı. Akile'nin resimlerini taşıyan meslektaşları “Yayınlarımız sürecek” ve 'Kelimeler ölmez' yazılı dövizler taşıdı.

İşgalci İsrail polisi öldürdüğü gazeteci Akile'nin cenazesine saldırdı
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İşgalci İsrail polisi öldürdüğü gazeteci Akile'nin cenazesine saldırdı
İşgalci İsrail güçleri katlettiği El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine saldırdı. Cenazenin Ramallah'tan, Akile'nin doğduğu yer olan Kudüs'e getirileceği sırada işgalci İsrail polisinin müdahalesi sonucu Akile'nin tabutu yere düştü.
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